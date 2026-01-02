Chiesa alla Roma? Quella rivale prova a rompere gli indugi e beffare la squadra giallorosso - Calcio News 24

Chiesa e Serie A: la Juventus sfida la Roma per il ritorno dell’attaccante

Il futuro di Chiesa potrebbe tornare a colorarsi dei toni della Serie A dopo la difficile parentesi al Liverpool. L’attaccante classe 1997, rimasto ai margini del progetto tecnico dei “Reds”, è diventato uno dei protagonisti del mercato invernale. Oltre al possibile ritorno alla Juventus, secondo il Corriere dello Sport, anche la Roma avrebbe manifestato un interesse concreto, aprendo una sfida di alto livello per riportare il calciatore in Italia.

La Roma, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, ha già avviato contatti con la dirigenza inglese per sondare la disponibilità di un trasferimento immediato. La strategia dei giallorossi prevede un prestito secco che soddisferebbe le esigenze finanziarie e tecniche del Liverpool, garantendo a Chiesa continuità e spazio da titolare per i prossimi sei mesi in Serie A.

La Juventus, però, può contare su un fattore determinante: il rapporto tra Chiesa e Luciano Spalletti, consolidato in Nazionale. Questo legame potrebbe diventare decisivo nella scelta del giocatore, desideroso di ritrovare fiducia e centralità in un ambiente familiare. Un ritorno alla Continassa rappresenterebbe per l’attaccante l’opportunità di rilanciarsi in Serie A, confermandosi come uno dei protagonisti del campionato e puntando a un ruolo da protagonista anche in vista dei playoff per la qualificazione al Mondiale.

Il ritorno di Chiesa in Serie A non sarebbe solo un colpo di mercato: significherebbe rinforzare il reparto offensivo della Juventus con un giocatore già integrato nello stile di gioco di Spalletti, capace di creare pericoli in attacco e dettare i ritmi delle partite. La sfida con la Roma di Gasperini promette di animare il mercato invernale, con i bianconeri pronti a usare ogni arma per assicurarsi il ritorno di Chiesa in Italia.