Tutto casa e Chiesa: «Non sono un top player. Firenze la scelta migliore per me»

Federico Chiesa ha parlato della sua avventura alla Fiorentina, del calciomercato, del presente ma anche del futuro

«Io un top player? Piano con le parole». Esordisce così Federico Chiesa ai microfoni del Corriere della Sera. Parole che testimoniano la presa di coscienza e l’umiltà del giocatore della Fiorentina. Il giocatore ha ringraziato la sua famiglia e papà Enrico (ex calciatore), suo grande consigliere e ha parlato del mercato: «Ho vissuto un’estate serena perché avevo già deciso di restare. Per me è stata la scelta migliore, presa di comune accordo con la società. Sapere che posso valere 70 milioni non mi toglie il sonno e non mi condiziona la vita».

Chiesa ha poi esaltato la professionalità di Cristiano Ronaldo: «E’ uno che fa cose che noi possiamo solo immaginare, è un alieno. Lui e Ancelotti aiuteranno a far crescere l’appeal del campionato di Serie A». Secondo Federico, la Juve è la favorita per lo Scudetto ma dietro sono migliorate tutte. Il giocatore ha ringraziato Mancini per averlo convocato in Nazionale, ha esaltato Mbappé e ha parlato di tridente intrigante fra lui, Simeone e Pjaca: «Per me l’azzurro è solo la conseguenza di quanto fatto con la Fiorentina e io spero di crescere tanto insieme al club»