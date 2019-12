Chiesa Fiorentina, avanti insieme: i retroscena sull’incontro tra le parti di giovedì e le parole del presidente Commisso

Chiesa e la Fiorentina. Parti distanti all’indomani di un’estate piuttosto burrascosa, ma più vicine tra loro oggi. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, nell’incontro andato in scena giovedì – a cui aveva preso parte anche il papà Enrico, agente del ragazzo – si sarebbe arrivati a prospettare un futuro insieme.

Uno scenario, per altro, confermato dalle parole di Commisso a margine dell’incontro: «Il meeting è stato molto positivo. Ci siamo visti per la prima volta con Enrico: è una bravissima persona e me lo ricordo da quando giocava. Le cose vanno meglio di come pensassi. L’incontro è stato positivo e vogliamo far giocare Federico ancora a lungo con noi».