Chiesa Juve, il ritorno prende quota: Federico tentato, Spalletti dà l’ok. Tra tempi e ostacoli...

Chiesa Juve, il tecnico Spalletti lo aspetta: corsa contro il tempo e ostacoli sul percorso, tutti gli aggiornamenti

La Juventus ha accelerato in modo deciso sul fronte mercato, presentandosi ufficialmente al Liverpool per tentare il ritorno a Torino di Federico Chiesa. Quella che inizialmente era solo un’esplorazione si sta trasformando in una trattativa concreta, con la possibilità di chiudere entro due o tre settimane. L’esterno azzurro aveva lasciato la Continassa nell’estate 2024 per circa 13 milioni di euro, scegliendo la Premier League dopo il mancato accordo per il rinnovo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Un’avventura inglese in chiaroscuro

L’esperienza di Chiesa oltremanica non ha prodotto i numeri sperati: 34 presenze complessive, ma soltanto due da titolare, e appena il 13% dei minuti giocati nella stagione in corso. Nonostante ciò, il suo atteggiamento positivo lo ha reso rapidamente uno dei beniamini dei tifosi dei Reds. L’idea di tornare sotto la Mole lo affascina: conosce l’ambiente, sa come muoversi e vede nella Juve il luogo ideale per rilanciarsi.

Le difficoltà della trattativa

Il percorso verso l’accordo non è però semplice. Il Liverpool è disposto a parlare, ma preferirebbe una cessione definitiva, mentre la Juventus spinge per un prestito. A complicare ulteriormente i tempi c’è la Coppa d’Africa: con l’Egitto di Salah ancora in corsa, i Reds non intendono privarsi di Chiesa finché non avranno certezze sul rientro del loro fuoriclasse.

Un ritorno che interessa anche alla Nazionale

Il rientro in Serie A avrebbe un peso importante anche per l’Italia. Il CT Rino Gattuso, che ha mantenuto un filo diretto con il giocatore, spera di ritrovarlo al massimo per le decisive sfide di marzo verso il Mondiale. Tre mesi da protagonista in bianconero potrebbero rilanciarne le quotazioni in vista di giugno. Anche Luciano Spalletti, da poco più di due mesi sulla panchina juventina, accoglierebbe con entusiasmo il ritorno di quello che considera il suo “Sinner del pallone”.

Sul piano economico, l’ingaggio da 7,5 milioni annui di Chiesa rappresenta un impegno significativo, ma per la Juventus il costo fino a giugno sarebbe dimezzato.

