Chiesa-Juve, pressing ulteriore per riportare l'attaccante alla corte bianconera. La situazione attuale - Calcio News 24

Chiesa-Juve, arriva l’ulteriore pressing per provare a riportare l’attaccante in casa bianconera

Il tema Chiesa-Juve torna con forza al centro del dibattito, mentre la Juventus entra nel vivo del calciomercato invernale con un obiettivo chiaro: rinforzare l’attacco con un profilo di alto livello. La dirigenza bianconera vuole offrire a Luciano Spalletti un’arma in più per affrontare la seconda parte di stagione e consolidare la corsa alla qualificazione in Champions League. In questo scenario, la pista Chiesa-Juve resta una delle più affascinanti, ma non l’unica sul tavolo.

L’area sportiva guidata da Damien Comolli sta valutando diverse opzioni, soprattutto all’estero, con un’attenzione particolare alla Premier League. Giovani come Kevin Schade, Mikkel Damsgaard e Simon Adingra rappresentano profili interessanti per prospettiva e talento, ma anche scommesse che richiederebbero tempo di ambientamento nel contesto tattico della Serie A. Proprio per questo, il dossier Chiesa-Juve continua a essere considerato prioritario.

Federico Chiesa, infatti, garantirebbe un impatto immediato. Conosce l’ambiente, la pressione dello Stadium e le dinamiche della Continassa, elementi che riducono al minimo i rischi legati all’inserimento. La Juventus sta studiando una formula precisa per rendere possibile l’operazione Chiesa-Juve: l’idea è un prestito secco di sei mesi, sul modello di operazioni già viste in passato, così da rinviare ogni valutazione definitiva all’estate.

Il nodo principale resta però la posizione del Liverpool, poco incline ad aprire a soluzioni temporanee. Per questo motivo, la Juve non intende aspettare all’infinito. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare un vero e proprio ultimatum: o si sbloccano le condizioni per il ritorno di Chiesa, oppure il club virerà con decisione su alternative già monitorate.

Il futuro dell’attacco bianconero passa quindi da scelte rapide e ponderate. Il sogno Chiesa-Juve resta vivo, ma la Juventus è pronta a cambiare strada se necessario. Nel mercato di gennaio, come spesso accade, il tempo è un fattore decisivo.