Chiesa Juventus, le richieste del Liverpool e la mossa bianconera sulla formula: così può sbloccarsi l’affare

Chiesa Juventus, il Liverpool alza l’asticella: la strategia bianconera per sbloccare la trattativa. Le ultimissime

La strada per riportare Federico Chiesa alla Juventus resta tutt’altro che semplice. Come spesso accade nel mercato di gennaio, le operazioni di alto profilo devono fare i conti con risorse limitate e con la necessità di muoversi in regime di autofinanziamento. Nonostante ciò, la dirigenza bianconera continua a spingere: l’obiettivo è consegnare a Luciano Spalletti un rinforzo di qualità in vista della corsa Champions League, e questo mantiene vivo il dialogo con il Liverpool.

Un segnale importante sulla possibile apertura dell’affare è arrivato dall’ultimo turno di Premier League. Nel pareggio per 0-0 contro l’Arsenal, Chiesa è rimasto in panchina per tutta la gara. Arne Slot ha scelto di non utilizzarlo neppure nei momenti più delicati, confermando che l’esterno non è più centrale nel progetto tecnico dei Reds.

Chiesa–Juve, la formula: spunta l’idea del prestito con obbligo condizionato

Secondo Tuttosport, il vero nodo è la formula economica. Il Liverpool, in attesa del rientro di Salah dalla Coppa d’Africa, valuta il giocatore oltre i 10 milioni e punta a chiudere intorno ai 15 con una cessione definitiva. La Juventus, invece, si muove con maggiore prudenza: Damien Comolli spinge per un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe di testare la tenuta fisica di un calciatore che ha totalizzato appena 90 minuti nelle ultime otto partite.

Per questo motivo il club bianconero ha già richiesto report dettagliati su condizione atletica e carichi di lavoro dell’ex viola. La possibile chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere un compromesso: trasformare il diritto in un obbligo di riscatto legato al numero di presenze. Una formula che tutelerebbe la Juventus sul fronte della continuità fisica e garantirebbe al Liverpool la prospettiva di una cessione futura.

Lo scenario che si delinea è potenzialmente vantaggioso per tutti: il Liverpool realizzerebbe una plusvalenza, la Juventus riabbraccerebbe un talento di 28 anni deciso a rilanciarsi in vista del Mondiale, e Chiesa ritroverebbe un ambiente pronto a dargli fiducia. Le parti continuano a lavorare per trasformare questa ipotesi in un accordo concreto.

