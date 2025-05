Chiesa Lazio, biancocelesti pronti ad acquistare l'attaccante. Occhio a quelle due rivali per l'estate - Calcio News 24

Chiesa Lazio, i biancocelesti pronti a far loro l’ex attaccante della Juve? Due rivali italiane pronte a beffare i capitolini. Ecco le ultime

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Federico Chiesa è sempre più un grande obiettivo del calciomercato Lazio per potenziare ulteriormente l’attacco: oltre che ad essere in uscita dal Liverpool (esperienza poco produttiva per lui nonostante il blasone del club).

Dall’altra parte però Chiesa non sarebbe seguito solo dai biancocelesti: ci sarebbe anche il Milan e soprattutto il Napoli. Staremo a vedere