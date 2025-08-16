Chiesa Liverpool, l’azzurro decisivo nel 3-2 contro il Bournemouth: le ultime sull’obiettivo dell’Inter

Chiesa Liverpool: dal “falso nueve” all’eroe della rimonta, il punto fermo di Slot in Premier League. Le ultime sull’obiettivo di mercato dell’Inter

Il Liverpool continua a vivere un avvio di stagione altalenante, tra prestazioni convincenti e passaggi a vuoto che non permettono ancora di definire la squadra di Arne Slot una macchina ben oliata. Eppure, sul mercato i Reds hanno costruito una rosa di assoluto livello con innesti di spessore: Florian Wirtz, talento tedesco classe 2003 cresciuto nel Bayer Leverkusen, Hugo Ekitike, giovane punta francese arrivata dal PSG, e l’italiano Giovanni Leoni, difensore centrale di prospettiva ex Sampdoria. Nonostante queste operazioni, la squadra deve ancora trovare la giusta continuità. La sfida contro il Bournemouth ne è stata un esempio, con una gara sofferta e decisa solo negli ultimi minuti da un protagonista inatteso: Federico Chiesa.

L’esterno azzurro, 27 anni, con un passato tra Fiorentina e Juventus, è entrato in campo all’81’, quando il punteggio era fermo sul 2-2. Slot lo ha schierato da “falso nove”, ruolo che Chiesa aveva già interpretato a tratti sotto la guida di Massimiliano Allegri in bianconero. La risposta è stata immediata e decisiva: un tiro al volo preciso all’angolino ha battuto il portiere Petrovic, consegnando ai Reds il 3-2 finale. Un lampo che certifica la sua importanza nello scacchiere tattico del tecnico olandese, che lo considera la prima alternativa ad Ekitike nel cuore dell’attacco.

Il futuro di Chiesa è stato a lungo accostato a un ritorno in Serie A. Diversi club italiani hanno valutato il suo profilo: l’Inter, prima di virare su Ademola Lookman, aveva fatto un sondaggio; il Napoli aveva mostrato interesse senza spingersi oltre, mentre l’Atalanta non era riuscita a convincerlo. La pista più suggestiva rimane quella della Roma, con Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore giallorosso, che sogna ancora un colpo a sorpresa negli ultimi giorni di mercato. Il tecnico, che predilige esterni rapidi e duttili, vedrebbe nell’azzurro l’innesto ideale per alzare la qualità offensiva.

Tuttavia, al momento Chiesa resta saldo ad Anfield. Dopo le partenze di Darwin Núñez e Luis Díaz, il Liverpool ha ridisegnato l’attacco, e nella partita col Bournemouth la scelta vincente è stata proprio il suo ingresso dalla panchina. Secondo Calciomercato.com, l’ex juventino è oggi un punto fermo dei Reds, pronto a giocarsi fino in fondo le sue carte in Premier League.