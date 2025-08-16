Chiesa, entra e segna una rete decisiva per il Liverpool: momento da urlo per lui – VIDEO

Federico Chiesa entra in campo e segna una rete decisiva per il Liverpool, ecco la clip che testimonia attimi di un momento da urlo per lui, il video

La stagione 2025/26 di Premier League è cominciata con una partita emozionante ad Anfield, dove il Liverpool ha battuto il Bournemouth per 4-2, conquistando così i primi tre punti del nuovo campionato. I campioni in carica, reduci da un mercato estivo di alto livello che ha visto l’arrivo anche di Giovanni Leoni (presente in tribuna per osservare i compagni), devono ringraziare un altro azzurro per il successo: Federico Chiesa, ex Juventus, autore della rete che ha deciso l’incontro.

I Reds erano partiti nel migliore dei modi, portandosi sul 2-0 grazie alle reti di Hugo Ekitike e Cody Gakpo, tenendo saldamente il controllo del match. Tuttavia, nella ripresa, l’andamento della gara è cambiato in modo inaspettato: il Bournemouth, approfittando di un momento di disattenzione dei padroni di casa, ha raggiunto il pareggio con una doppietta di Antoine Semenyo, gelando il pubblico di Anfield e riaprendo i giochi.

Sul punteggio di 2-2 e con la squadra in cerca di nuove energie, l’allenatore ha optato per l’ingresso di Chiesa al posto di Florian Wirtz. Una scelta che si sarebbe rivelata subito vincente: l’attaccante italiano ha riportato avanti i suoi con una splendida girata al volo dall’interno dell’area, scatenando l’entusiasmo dei tifosi. Emblematico il gesto dell’ex bianconero, che ha indicato con forza lo stemma del Liverpool sul petto, a conferma di un legame già forte con il club.

Redemption season for chiesa

I’ll be there

Don’t pass by without like this goal

pic.twitter.com/5NkC7xAqF5 — Vyber(fan) (@_Lfcvyber) August 15, 2025

Il gol ha rotto definitivamente l’equilibrio: nei minuti di recupero, con il Bournemouth sbilanciato in avanti, è arrivato anche il 4-2 firmato dal solito Mohamed Salah, che ha chiuso la gara. Per il Liverpool, una vittoria che rappresenterebbe un segnale importante, mentre per Chiesa potrebbe essere l’inizio di un ruolo da protagonista nella nuova stagione.