Chiesa Napoli, Conte spinge per fare il grande colpo azzurro! La situazione sulla trattativa con il Liverpool - Calcio News 24

Chiesa Napoli: la Serie A nel futuro dell’esterno del Liverpool. La situazione tra trattativa e voglia di fare la differenza

Il futuro di Federico Chiesa sembra sempre più lontano da Liverpool e sempre più vicino all’Italia. L’esterno offensivo italiano, reduce da una stagione tutt’altro che brillante con la maglia dei Reds, sta valutando l’addio al club inglese. Ed è proprio il Napoli, sempre guidato da Antonio Conte, ad aver mostrato il maggiore interesse per il talento ex Juventus. La possibile operazione sta già accendendo i riflettori sul calciomercato estivo, con il binomio Chiesa Napoli che inizia a prendere corpo.

La stagione appena conclusa è stata piuttosto deludente per Chiesa. Solo 466 minuti giocati in tutte le competizioni, con 2 gol e 2 assist a referto. Numeri modesti per un giocatore che, appena qualche anno fa, era tra i protagonisti dell’Europeo vinto dall’Italia e tra i nomi più chiacchierati del calcio europeo. A frenarlo sono stati diversi fattori: infortuni ricorrenti, condizione fisica mai davvero ritrovata e, soprattutto, le scelte tecniche dell’allenatore Arne Slot, che lo ha spesso lasciato in panchina.

Trasferitosi al Liverpool nell’estate 2023 per circa 12 milioni di euro, dopo l’addio alla Juventus, Chiesa sperava in una rinascita in Premier League. Ma il sogno si è presto trasformato in una realtà difficile da accettare. A partire dall’infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro, subito nel gennaio 2022, l’esterno non è più riuscito a esprimersi ai livelli che lo avevano consacrato tra i top d’Europa. E ora, a 27 anni compiuti, sente il bisogno di ripartire, di trovare una squadra in grado di dargli spazio, fiducia e minuti.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, Chiesa ha già espresso la volontà di lasciare Liverpool per tornare in Serie A. Non per problemi di ambientamento – anzi, i rapporti con staff e compagni a Liverpool sono rimasti ottimi – ma per la necessità di giocare con continuità. E qui entra in scena il Napoli, che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione. Conte, da sempre grande estimatore del giocatore, avrebbe già dato il suo benestare all’operazione.

Il progetto tecnico del Napoli di Conte è ambizioso e punta consolidarsi ai vertici. In questo contesto, l’arrivo di un esterno di qualità e esperienza come Chiesa potrebbe rappresentare un tassello fondamentale. Il tecnico salentino vuole calciatori pronti, che conoscano il campionato e che abbiano fame di riscatto: l’identikit corrisponde perfettamente a quello di Chiesa.

Il binomio Chiesa Napoli potrebbe dunque diventare una delle trattative chiave del calciomercato estivo. Resta da capire la posizione del Liverpool, che potrebbe liberare l’azzurro a fronte di un’offerta congrua. Il valore di mercato del giocatore si aggira sui 15-18 milioni, ma non si esclude una formula con prestito e diritto di riscatto.

Quel che è certo è che Federico Chiesa è pronto a ripartire. E se il Napoli riuscirà a chiudere l’operazione, si ritroverà in rosa un calciatore che, con la giusta continuità, può ancora fare la differenza. Il binomio Chiesa Napoli potrebbe essere la sorpresa dell’estate.