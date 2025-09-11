Chiesa, obiettivo provare a prendersi il Liverpool: nel mezzo una scelta clamorosa dei Reds! - Calcio News 24

Chiesa resta al Liverpool: niente addio, nonostante l’esclusione dalla Champions

Federico Chiesa sta attraversando un momento delicato della sua carriera, ma non per questo ha perso lucidità o determinazione. Escluso dalla lista UEFA per la fase a gironi della Champions League, l’esterno offensivo italiano ha comunque ribadito con forza la sua volontà: rimanere al Liverpool. Una scelta non scontata, soprattutto in un periodo in cui le pressioni esterne e le offerte non sono mancate.

Nonostante l’estate calda, tra voci e sondaggi dalla Serie A, Chiesa ha preferito non lasciare il Liverpool. E anche negli ultimi giorni, quando si sono fatte avanti squadre come il Besiktas o alcuni club della Saudi Pro League, la risposta è stata sempre la stessa: no, grazie. Il mercato in Turchia e Arabia Saudita si è chiuso senza colpi di scena: Chiesa resta fedele al suo progetto con i Reds.

L’esclusione dalla Champions League poteva rappresentare un motivo per cambiare aria, ma Chiesa ha deciso di restare a Liverpool per dimostrare il proprio valore anche in Premier League. Il suo gol decisivo contro il Bournemouth, arrivato da subentrato, è stato un segnale chiaro: il talento c’è, la voglia anche. E nonostante le difficoltà, Chiesa continua a lavorare duramente per guadagnarsi spazio e fiducia.

Il tecnico Arne Slot ha speso parole importanti per Chiesa, sia pubblicamente che nello spogliatoio. Il giocatore italiano spera che queste dichiarazioni si traducano presto in minuti e opportunità reali. La sua permanenza al Liverpool non è frutto del caso, ma di una scelta precisa: crescere, migliorare e ritagliarsi un ruolo da protagonista in uno dei club più importanti d’Europa.

Dietro al rifiuto di tornare in Serie A o di trasferirsi in campionati più esotici, c’è una convinzione profonda: Liverpool è il posto giusto per Chiesa, nonostante tutto. E anche se per ora dovrà rinunciare alla Champions, l’obiettivo è farsi trovare pronto per ogni occasione, costruendo un futuro solido in maglia Reds.

In un calcio sempre più fluido, dove i cambi di maglia sono all’ordine del giorno, la scelta di Chiesa di restare al Liverpool rappresenta una rarità: quella di un calciatore che crede ancora nel progetto e nella crescita personale.