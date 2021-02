Chiesa: «Siamo la Juventus, non ci sono alibi e dovevamo vincere»

Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Verona-Juventus commentando la prestazione dei bianconeri. Le sue parole

ASSENZE – «Abbiamo giocatori importanti che non sono al meglio o che devono recuperare. Ma siamo la Juve, non ci sono alibi. Siamo già proiettati alla partita di martedì, ancora ci crediamo».

PARTITA – «Dobbiamo dare merito al Verona, È stata una partita dura e alla fine hanno portato a casa un pareggio. Siamo arrabbiati perché non dovevamo permettergli di prendere campo. Siamo la Juve e dovevamo vincere».

MANCANZA DI MATURITA’ – «Non è questione di maturità, sono i piccoli dettagli. La gente che entra in campo ha tutte le caratteristiche per giocare alla Juve. Sono i dettagli a fare la differenza. Ma io come tutta la squadra crede ancora allo scudetto».

SARSA PRODUZIONE OFFENSIVA – «Contro il Crotone abbiamo fatto tre gol, potevamo farne 6. Oggi il Verona ti rincorreva per tutto il campo ed era difficile, oggi siamo passati in vantaggio e poi dovevamo essere più bravi. Anche nel primo tempo abbiamo creato i presupposti per far gol, non capisco questa valutazione».

QUINTO A CENTROCAMPO – «Dove mi chiede il mister gioco. Entro in campo e so che dando grande apporta alla squadra le giocate vengono da sé. Sono a disposizione del mister e devo solo ringraziare la Juve per l’opportunità che mi sta dando».

GOL – «In quel frangente c’era Dimarco in difficoltà nell’uno contro uno. Ho aspettato e Cristiano si è fatto trovare pronto e quando l’ho visto gliela ho passata».