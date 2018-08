Grande protagonista di Chievo-Juventus, Emanuele Giaccherini ha pubblicato su Instagram una foto con Cristiano Ronaldo: scoppia la polemica

Grande ex del match, Emanuele Giaccherini ha lasciato il segno in Chievo-Juventus: l’esterno gialloblu ha messo a segno il momentaneo 2-1 clivense, prima del ribaltone bianconero nel finale. Tra i migliori in campo, il numero 23 ha pubblicato su Instagram con Cristiano Ronaldo e non sono mancate le polemiche…

Il post del calciatore del Chievo ha avuto grande risonanza sul social network e non sono mancati centinaia di commenti: tra sorrisi e battute, ci sono anche molte critiche dei tifosi gialloblu per lo scatto non opportuno dopo la sconfitta. E negli ultimi minuti sta aumentando vertiginosamente il numero dei commenti sotto il post, che vi proponiamo qui di seguito