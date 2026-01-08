Chivu in conferenza dopo Parma Inter: «Napoli? Mi incazzo di brutto se succedono queste cose! Non potevamo sapere del loro pareggio»

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta ieri sera in campionato contro il Parma

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria di ieri in campionato contro il Parma per 0 a 2.

SI PUÒ INIZIARE A GUARDARE LA CLASSIFICA? – «Il nostro desiderio è essere competitivi, devi fare questo partita dopo partita. Il girone d’andata non è ancora finito, c’è da recuperare la partita col Lecce. Il campionato è lungo, bisogna dimostrare ancora di essere quello che vogliamo attraverso il lavoro. La Serie A non è mai semplice, l’insidia è sempre dietro l’angolo».

SE MI ASPETTAVO DI TROVARMI A +4 DAL NAPOLI? – «Il passato non voglio guardarlo, conta la partita di oggi. Per portare a casa una partita devi meritarlo, nessuno ti regala nulla. Devi dimostrarlo sempre, tirando fuori la miglior versione».

COME MIGLIORARE IL CINISMO SOTTOPORTA? – «Preferisco una squadra che crea 25 occasioni, perché prima o poi per la qualità che i giocatori hanno la buttano dentro. Non è facile mantenere la lucidità, quando spendi tanto e fai pressioni dal primo all’ultimo minuto. Sono sicuro che anche loro si divertono a fare determinate cose, hanno voglia di essere dominanti, di non dare la possibilità agli avversari di metterli sotto col palleggio. Ci sono partite in cui in 3 occasioni fai 3 gol e altre in cui in 10 occasioni ne fai 1. La qualità c’è, bisogna solo trovare lucidità e fortuna».

COSA MI E’ PASSATO PER LA TESTA PRIMA DELLA PARTITA – «Mille cose, soprattutto quando giochi ogni tre giorni e non hai tempo di preparare la partita successiva. Eravamo consapevoli di quanto fosse difficile giocare qui. Ci aspettavamo un blocco basso, anche qualche ripartenza. Ci aspettavamo il lavoro di Pellegrino, la velocità di Valeri, Ondrejka e Oristanio. Siamo venuti per essere competitivi, per mettere dentro una prova di maturità, per avere la pazienza giusta per vincere la partita. Da un punto di vista emozionale per me è sempre bello tornare a Parma, qui ho vissuto mesi intensi».

SE AVEVAMO SENTITO DEL PASSO FALSO DEL NAPOLI CONTRO IL VERONA PRIMA DI INIZIARE LA PARTITA DI OGGI? – «Se succedono queste cose mi incazzo e mi incazzo di brutto. La nostra preoccupazione deve essere sempre la partita che dobbiamo affrontare. Noi siamo scesi in campo per il riscaldamento mentre il Napoli ancora giocava, per cui non potevamo sapere. Sapevamo quanto fosse importante fare tre punti qui. Mi congratulo con la squadra per la prova di maturità, serietà. Nessuno qui regala nulla».

