Chivu Inter, avanti insieme! Il tecnico programma il futuro insieme al club: rinnovo sul tavolo? Il piano della società per blindarlo

Dopo la sconfitta nel derby, l’Inter vuole reagire subito sul campo e riprendere la propria corsa in campionato. Il momento, però, non cambia la linea del club nei confronti di Cristian Chivu, allenatore romeno che ha raccolto la squadra in una fase delicata e l’ha riportata in alto. Come spiega La Gazzetta dello Sport all’interno della sua analisi, la dirigenza nerazzurra considera il tecnico una scommessa vinta sotto più aspetti: gestione del gruppo, lettura tattica e capacità di ridare equilibrio a una squadra colpita anche dal peso dell’eliminazione europea. Per questo, salvo clamorosi ribaltoni oggi non immaginabili, Chivu è destinato a restare sulla panchina interista anche nella prossima stagione, con un possibile rinnovo del contratto già sul tavolo.

La società fa quadrato e guarda oltre gli ultimi scivoloni

In casa interista, dunque, la scelta è stata chiara: rafforzare la posizione dell’allenatore invece di aprire dubbi o processi. Il club ritiene che il percorso fatto finora non possa essere cancellato da qualche battuta d’arresto, per quanto pesante sia stata quella contro il Milan e per quanto abbia inciso l’uscita anticipata dalla Champions League. Chivu, del resto, ha avuto il merito di risollevare un gruppo ferito e di riportarlo in testa alla Serie A, restituendo convinzione a uno spogliatoio che sembrava in difficoltà. Naturalmente il quadro potrebbe cambiare solo davanti a un crollo verticale capace di compromettere la corsa allo Scudetto e anche il cammino in Coppa Italia, ma al momento la fiducia resta piena e condivisa da tutta la dirigenza.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Atalanta banco di prova, ma si pensa già anche all’estate

La settimana di Chivu è proseguita senza scosse particolari, tra lavoro sul campo e preparazione della sfida contro l’Atalanta, partita chiave per ritrovare subito il ritmo giusto. Il tecnico ha chiesto ai suoi di archiviare il derby e di ricordare piuttosto il lungo tratto di campionato precedente, fatto di vittorie e continuità. Proprio questa serenità ha permesso all’allenatore di iniziare già i primi confronti con i dirigenti anche sulla prossima estate. Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe infatti ragionando sul programma della preparazione estiva, che potrebbe svolgersi in montagna, lontano da Appiano Gentile, destinato a lavori di ristrutturazione. Sullo sfondo c’è anche l’ipotesi di una tournée all’estero. Segnali chiari: il club guarda avanti e continua a farlo con Chivu al centro del progetto.