Chivu rassicura: «Vedo una grande Inter che cresce. Sul mercato penso che...» - Calcio News 24

Chivu: “Precampionato utile, il gruppo cresce. Mercato? Servono uomini, non solo giocatori”

Durante una lunga intervista concessa ai microfoni di DAZN, l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha tracciato un primo bilancio del precampionato nerazzurro. Tra analisi tecniche, valutazioni individuali e riflessioni sul mercato, l’ex difensore ha offerto uno sguardo lucido sul lavoro svolto nelle ultime settimane.

Chivu si è detto soddisfatto dell’approccio mostrato dal gruppo: «Sono state tre settimane intense. Le partite contano quanto gli allenamenti. Tutta la fatica fatta durante il ritiro ha un valore, anche se in questa fase è normale vedere cose buone e altre meno riuscite. All’inizio è difficile trovare brillantezza e lucidità, ma ho apprezzato l’impegno. La cosa positiva è che non ci sono stati problemi seri dal punto di vista fisico».

Il tecnico rumeno ha ribadito come il suo focus non sia sui risultati immediati: «Non ho mai guardato il punteggio. Mi interessa solo dare minutaggio a tutti per mantenerli allo stesso livello e testare i principi su cui stiamo lavorando. È un processo che richiede tempo».

Chivu: “L’età non conta, guardo la voglia di migliorarsi”

Una delle domande rivolte a Chivu ha riguardato l’età media della retroguardia interista. La risposta dell’ex difensore è stata molto netta: «Non mi interessa la carta d’identità. Guardo la motivazione, la passione e la voglia di migliorarsi ogni giorno. Che si tratti di un trentenne o di un ventenne, fa poca differenza. In campo conta l’atteggiamento, la disciplina e l’impegno. Questi sono i veri parametri che mi guidano nelle scelte».

Una presa di posizione chiara, in linea con la filosofia di Chivu, che pone il merito e la mentalità al centro del progetto, al di là delle semplici statistiche anagrafiche.

Chivu sul mercato: “Non quantità, ma qualità”

Parlando di calciomercato, Chivu ha ribadito la necessità di operare con criterio: «Siamo allineati con la società. Sappiamo quali profili servono. Il mercato è ancora aperto e c’è tempo per completare la rosa. Ma non vogliamo fare numeri: cerchiamo qualità. Cerchiamo giocatori che sappiano stare in gruppo, che alzino il livello e che condividano i nostri valori».

Con queste parole, Cristian Chivu conferma il suo ruolo centrale nella costruzione dell’Inter del futuro, un progetto che unisce lavoro, coerenza e ambizione.