Chivu sull'Inter: «Dobbiamo ripartire con il giusto passo. Mi aspetto questo dalla mia squadra» - Calcio News 24

Chivu presenta la nuova Inter: «Unità, ambizione e identità per restare al vertice». Le parole

Nel quartier generale dell’Inter, Cristian Chivu si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore della prima squadra per la stagione 2025-26. Accompagnato dal presidente Beppe Marotta, il tecnico romeno ha parlato con grande determinazione, delineando obiettivi, valori e filosofia di gioco per il nuovo corso nerazzurro.

«Ripartiamo con lo spirito giusto – ha esordito Chivu – quello di una squadra che vuole continuare a essere competitiva. L’Inter ha una storia e una tradizione da rispettare, fatta di ambizione, identità e passione. Il nostro compito è portare avanti questi valori ogni giorno, dentro e fuori dal campo».

Durante la conferenza stampa, Chivu ha messo l’accento sull’importanza del gruppo: «Negli ultimi anni questa squadra ha dimostrato di essere compatta e affamata. Non è un caso se l’Inter ha vinto titoli e raggiunto due finali di Champions League. Dietro quei risultati c’è un gruppo solido, consapevole del proprio valore».

Sul piano tattico, Chivu non ha voluto legarsi a un modulo preciso: «Numeri come 3-4-2-1 contano poco, quello che davvero conta sono i principi. Vogliamo un’Inter aggressiva, verticale, capace di leggere i momenti della gara e della stagione. Equilibrio e identità saranno le basi del nostro lavoro quotidiano».

Rispetto alle ambizioni per lo Scudetto, l’allenatore ha mantenuto i piedi per terra: «Non ci interessa guardare al passato, né cercare rivincite. Guardiamo avanti, costruendo qualcosa di solido per il futuro. Sappiamo che l’Inter è già al vertice e abbiamo l’obbligo di mantenerla lì, indipendentemente dai trofei. Daremo tutto per essere protagonisti, anche se tradurre le parole in fatti richiede sacrificio e coerenza».

Chivu, che ha già lavorato a stretto contatto con i giovani nel vivaio nerazzurro, rappresenta una scelta in continuità con la filosofia del club: valorizzazione del talento interno, spirito di appartenenza e conoscenza profonda dell’ambiente Inter.

In conclusione, l’ex capitano e ora tecnico nerazzurro ha ribadito l’obiettivo primario: «Rimanere tra i top in Italia, ma anche in Europa e nel mondo. Questa è la nostra missione, e lavoreremo ogni giorno per onorarla».