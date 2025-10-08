Chivu Inter, meglio di Inzaghi! Nerazzurri a tutta velocità, ma il difficile deve ancora arrivare

Chivu Inter, avvio convincente in campionato e in Champions, ma il vero banco di prova arriverà contro le big

Il Corriere dello Sport mette in evidenza la crescita dell’Inter guidata da Cristian Chivu, titolando: «Chivu già tre passi avanti». Dopo sei giornate di campionato, i nerazzurri hanno raccolto 12 punti, uno in più rispetto agli 11 conquistati nello stesso periodo della scorsa stagione con Simone Inzaghi. Anche in Champions League il bilancio è migliore: due vittorie su due, contro l’una vittoria e un pareggio dell’anno precedente. Va però sottolineato che il confronto non è del tutto omogeneo: quest’anno l’esordio europeo è arrivato contro l’Ajax ad Amsterdam, mentre dodici mesi fa l’avversario era il ben più ostico Manchester City.

Un avvio in crescita

Il nuovo corso ha richiesto un periodo di adattamento, senza rivoluzioni ma con alcuni cambiamenti significativi. Le difficoltà iniziali contro Udinese e Juventus sono state superate e le ultime uscite hanno mostrato un’Inter più solida, capace di migliorare nella gestione delle trame offensive e di correggere difetti tattici emersi in passato. Rispetto alla scorsa stagione, quando dopo lo scudetto la squadra aveva accusato un calo di motivazioni, oggi i nerazzurri appaiono più concentrati e affamati, confermando la mano di Chivu come un passo avanti rispetto all’era Inzaghi.

Un calendario favorevole

Il rilancio è stato agevolato anche da un calendario non proibitivo: cinque successi consecutivi tra campionato e coppa hanno permesso di accumulare fiducia e certezze.

La prova del nove

Ora, però, arriva il vero banco di prova. Alla ripresa, l’Inter sarà attesa da una settimana cruciale: trasferta all’Olimpico contro la Roma, poi la sfida al Napoli campione d’Italia, con in mezzo l’impegno europeo a Bruxelles contro l’Union St. Gilloise. Sarà l’occasione per misurare la reale consistenza dei progressi e dare una svolta significativa alla stagione.