Chivu pre Inter Slavia Praga: «Abbiamo bisogno di continuità. Domani incontro importante» - Calcio News 24

Chivu carica l’Inter alla vigilia: «Serve continuità, domani match insidioso»

In conferenza stampa alla vigilia del match Inter – Slavia Praga, valevole per la seconda giornata di Champions League, Cristian Chivu ha delineato il suo pensiero su squadra, obiettivi e mentalità. Al suo fianco era presente anche Federico Dimarco, che sarà uno degli interpreti chiave in questa sfida europea.

Chivu si è mostrato fiducioso sull’Inter, ma consapevole delle difficoltà che la Champions comporta: «Mi piacciono le prestazioni che questa squadra ha mostrato fin dall’inizio, anche in preparazione. Il risultato conta, certo, ma serve anche continuità. In Champions le insidie sono ovunque, e qualsiasi avversario viene a San Siro con la voglia di metterti in difficoltà».

Quando gli è stato chiesto quale crescita si attende per la sua squadra, il tecnico nerazzurro non ha voluto puntare su rivoluzioni tattiche, ma su miglioramenti nell’atteggiamento: «Mi aspetto che l’Inter mantenga un livello di attenzione altissimo, con umiltà e personalità. Dobbiamo essere dominanti, fare la partita, ma anche saper gestire i momenti difficili, senza soffrire troppo sotto porta».

Chivu si è detto sorpreso positivamente dal carattere mostrato finora dagli uomini a sua disposizione: «Quel che mi colpisce è la voglia di accettare il cambiamento, di aderire a nuove idee pur restando fedeli ai principi passati. Questo è merito di un gruppo di uomini veri, che lavorano ogni giorno con disponibilità».

Sul calendario fitto di impegni e sull’importanza di non distrarsi, Chivu ha invitato tutta l’Inter a pensare gara per gara: «Non serve guardare troppo avanti. Domani c’è lo Slavia, e quella è la partita da vincere. Bisogna stare coi piedi per terra: le aspettative possono creare delusioni».

Interpellato sullo stato di forma del giovane Sya Bisseck, Chivu ha confermato che “sta bene, si allena bene, e presto lo vedremo in campo”. E in merito a Bonny: «Anche lui mi mette in difficoltà con l’impegno che mette in allenamento. Vorrei premiare tutti, ma non posso farlo ogni volta. Quando sarà il momento giusto, partirà dall’inizio».

Riguardo ai portieri e alle eventuali rotazioni, Chivu ha dato una risposta chiara: «Sommer partirà titolare domani. Ho la fortuna di avere 22 giocatori di qualità, tutti potenziali titolari. Se qualcuno merita più spazio, lo merita per il lavoro che fa, e sono disposto a prenderne la responsabilità».

Infine, parlando della scelta del modulo o delle variazioni di tattica, Chivu ha dato un segnale di continuità: «I cambi che facciamo vanno sempre nella direzione di equità e meritocrazia, ma senza perdere l’equilibrio che vogliamo per questa Inter».