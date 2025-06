Chivu avvisa l'Inter: «Sarà una grande partita, ma io pretendo che la mia squadra faccia questo» - Calcio News 24

Inter, Chivu: «Contro il Fluminense serviranno testa, sacrificio e ambizione». Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

Alla vigilia della sfida tra Inter e Fluminense valida per il Mondiale per Club, Cristian Chivu, allenatore ad interim dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di DAZN, trasmettendo fiducia e concentrazione in vista di un match cruciale per il cammino internazionale dell’Inter.

Chivu

«Non ho ancora pensato a cosa dire alla squadra – ha dichiarato Chivu –. Prima devo risolvere qualche dubbio sulla formazione, ma ci faremo trovare pronti. L’Inter ha ambizione e voglia di andare avanti in questa competizione, e questo è lo spirito che vogliamo portare in campo». Parole che confermano la determinazione del gruppo, pronto ad affrontare un avversario ostico come il Fluminense.

Uno degli ostacoli principali sarà il clima torrido, ma l’allenatore invita i suoi a non cercare alibi: «Il caldo non deve essere un pretesto. Lo affronteremo con la giusta mentalità. Servirà soffrire e dare più di quanto fatto nella gara contro Seattle. Chi gioca nell’Inter sa che deve lottare per ogni pallone, per 100 minuti o anche di più».

chivu

In merito alla formazione titolare, Chivu ha spiegato: «Sceglierò i migliori dieci che possano dare equilibrio e qualità alla squadra. Ma non dimentichiamo che abbiamo cinque sostituzioni e una sesta in caso di supplementari. Tutti dovranno sentirsi parte del progetto. L’Inter non vince con undici uomini, ma con un gruppo».

Tra i giocatori più attesi, Marcus Thuram potrebbe non essere al top, ma Chivu non ha dubbi sull’impegno del francese: «Non so se ha i 90 minuti nelle gambe, ma se servirà, li troverà. Si è allenato con continuità, ha recuperato da quel fastidio e ora è a disposizione, come tutti gli altri. All’Inter, ogni minuto in campo va onorato».

Assente invece Frattesi, nonostante il tentativo di rientro. «Ha fatto il possibile per esserci – ha detto Chivu – ma il dolore non è passato. È inutile rischiare, perché l’Inter pensa anche al futuro dei suoi giocatori. Farà nuovi accertamenti e lo aspetteremo».

L’Inter, chiamata a una prova di maturità internazionale, vuole scrivere un’altra pagina della sua gloriosa storia. Il Mondiale per Club è un obiettivo concreto e, con la guida di Chivu, i nerazzurri vogliono dimostrare ancora una volta di essere all’altezza del palcoscenico mondiale.