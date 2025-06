Chivu Parma, è finita! UFFICIALE la risoluzione del contratto: attesa per il passaggio all’Inter. Il comunicato del club gialloblù

L’avventura di Cristian Chivu sulla panchina del Parma è ufficialmente finita. Dopo aver portato la squadra alla salvezza in appena 13 partite disputate in questa stagione in Serie A, il tecnico saluta il club ed è pronto a legarsi all’Inter. Nei giorni scorsi il Parma era al lavoro per il rinnovo del suo contratto: tutto si è bloccato quando sono intervenuti i nerazzurri per proporgli la panchina rimasta libera dopo l’addio di Simone Inzaghi. Da qui la decisione di separarsi col club gialloblù, per poter tornare in nerazzurro (club in cui ha giocato e ha anche allenato la Primavera). Di seguito il comunicato ufficiale del Parma, che comunica la risoluzione contrattuale.

IL COMUNICATO – «Parma, 9 giugno 2025 – Parma Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo, in forma consensuale, con Cristian Chivu per la risoluzione del contratto.

Il Club ringrazia Cristian per il lavoro svolto e per il raggiungimento dell’obiettivo sportivo, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera».