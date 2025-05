Chivu Parma, ci sarà il rinnovo contrattuale tra l'allenatore e la squadra crociata? Ecco il punto - Calcio News 24

Chivu Parma, le ultime notizie su quello che sarà il futuro dell’allenatore crociato. La situazione

La sofferta salvezza conquistata all’ultima giornata di campionato potrebbe aprire le porte al rinnovo di contratto per Cristian Chivu, attuale allenatore del Parma. Il tecnico romeno, subentrato nel corso della stagione, è riuscito nell’impresa di risollevare una squadra in difficoltà, guadagnandosi la fiducia della società e l’apprezzamento dei tifosi per il lavoro svolto.

Chivu è arrivato sulla panchina ducale alla 26ª giornata, in un momento delicato per il club, e ha subito impresso la propria impronta tattica e mentale alla squadra. Il debutto non avrebbe potuto essere più convincente: una vittoria contro il Bologna nel sentitissimo derby emiliano, che ha dato slancio al gruppo e motivazione per il rush finale. Da quel momento, l’ex difensore di Roma e Inter ha guidato il Parma con determinazione, collezionando un bottino composto da sette pareggi, due vittorie e solamente tre sconfitte, arrivate contro Udinese, Como ed Empoli.

Un percorso che, seppur non straordinario in termini numerici, ha rappresentato una vera inversione di tendenza rispetto alla gestione precedente, consentendo alla squadra di rimanere in categoria e gettare le basi per un futuro più stabile.

Alla luce dei risultati ottenuti e della sintonia creatasi tra l’allenatore e l’ambiente, la società ha deciso di aprire il tavolo delle trattative per prolungare il rapporto con Chivu. Nella giornata odierna, si è infatti tenuto un incontro tra le parti per valutare i margini di un possibile rinnovo contrattuale. Secondo quanto trapela da fonti vicine al club, il clima è apparso disteso e costruttivo, con un cauto ottimismo che fa ben sperare in vista della definizione dell’accordo.

Nonostante non sia ancora arrivata la firma ufficiale, le sensazioni sono positive e si prevede che le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni per arrivare alla tanto attesa intesa definitiva. La volontà del club è chiara: dare continuità al progetto tecnico, puntando su un profilo giovane ma preparato come Chivu, che ha dimostrato di saper gestire pressioni e difficoltà in un momento critico della stagione.

In attesa dell’ufficialità, la conferma di Chivu rappresenterebbe un segnale di stabilità e fiducia in vista del prossimo campionato, con l’obiettivo di costruire una squadra più solida e ambiziosa.