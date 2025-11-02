Chivu dopo Verona Inter: «Partite così è più facile perderle che vincerle, complimenti al Verona. Il gol? Merito di Palombo, non ero d’accordo»

Chivu dopo Verona Inter. Il tecnico dei nerazzurri ha commentato a Dazn il successo dei suoi in extremis al Bentegodi!

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il combattuto successo per 1-2 dell’Inter sul campo del Verona, valido per la decima giornata di Serie A 2025/26, Cristian Chivu ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi ragazzi. Il tecnico rumeno ha elogiato la compattezza della squadra e la capacità di crederci fino alla fine, riconoscendo anche i meriti del suo staff per il lavoro svolto sulle palle inattive.

LA MIA SCIVOLATA DOPO IL GOL FINALE? – «Ho rovinato la divisa, infatti sono in tuta. Da Canali sono un po’ arrabbiati con me. Si vince così, accettando il fatto di aver affrontato una squadra insidiosa, ben organizzata e che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo saputo soffrire.Questo tipo di partite è più facile perderle che vincerle. Quando fai gol così alla fine esulti perché ci hai provato fino in fondo, nonostante eri consapevole che poteva andare anche peggio».

PALOMBO L’ARTEFICE DELLO SCHEMA SUL PRIMO GOL? – «Sì, senza alcun dubbio, anche perché ero contrario. Ho detto che se andava male è 1 a 0 per loro, perché partono in contropiede, hanno velocità. Con la qualità dei giocatori che abbiamo è giusto provare anche queste soluzioni. Merito di Angelo come è merito di Filippo e di tutti quei ragazzi che si impegnano e cercano di portare qualcosa di nuovo nei piazzati. Poi quando hai Calhanoglu e Zielinski due giocatori .Tutto merito di Angelo, bisogna fare i complimenti a questo staff che cerca di portare sempre qualcosa di nuovo».

