Chivu a Dazn nel pre partita di Inter Fiorentina: «Approccio? Siamo professionisti, la cosa più importante è questa. In difesa ho tanti bravi, Bisseck valida opzione»

Chivu a Dazn analizza il pre partita di Inter Fiorentina. Le parole del tecnico dei nerazzurri prima del match della nona giornata

Ai microfoni di Sky Sport, nel prepartita della sfida tra Fiorentina e Inter, valida per la nona giornata di Serie A, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha analizzato le scelte di formazione e l’atteggiamento richiesto alla squadra, reduce dalle polemiche dopo la gara con il Napoli.

SULL’APPROCCIO ALLA PARTITA – «Siamo professionisti, la cosa più importante è la partita di stasera e abbiamo lavorato per fare una buona prestazione».

SU SUCIC E CALHANOGLU A CENTROCAMPO – «Giocatore importante, lo fa vedere sempre. Ma lì davanti alla difesa potrebbero giocarci anche Barella e Zielinski, se si convince di essere utile in quel ruolo».

SU BISSECK IN DIFESA – «Ho tanti difensori bravi, chi per esperienza e chi per cosa ha fatto vedere negli ultimi anni. Bisseck è una valida soluzione alternativa, in Belgio (nella vittoria di Champions League sul campo della Royale Union Saint-Gilloise, ndr) l’avevo provato al centro della difesa a tre nel secondo tempo ed è andato molto bene. Ha tutte le caratteristiche per fare quel ruolo».

SULLA REAZIONE DOPO NAPOLI – «C’è l’autodisciplina da dover migliorare, non possiamo cadere nelle ingiustizie o nelle situazioni negative di una partita. Non possiamo farci sfuggire momenti importanti, che determinano l’andamento di una partita».

