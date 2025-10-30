Chivu sicuro: «Ho visto una grande Inter. Ci sono due aspetti che mi sono piaciuti dei nerazzurri stasera» - Calcio News 24

Chivu e l’Inter, una vittoria di carattere e crescita contro la Fiorentina. Le parole

Dopo il convincente successo per 3-0 contro la Fiorentina a San Siro, Cristian Chivu ha analizzato la prestazione dell’Inter ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla maturità mostrata dalla squadra e sull’importanza di questa vittoria dopo il passo falso contro il Napoli. Il tecnico rumeno, sempre lucido nelle sue analisi, ha messo in evidenza la solidità del gruppo e la capacità di adattarsi alle difficoltà del match.

Chivu ha sottolineato come la sfida contro la squadra di Stefano Pioli non sia stata affatto semplice: «L’Inter ha l’obbligo e il dovere di superare le difficoltà e portare avanti il sogno, l’obiettivo e il valore. Oggi non era semplice: loro erano organizzati e hanno provato più volte a prenderci in contropiede. Nel primo tempo abbiamo sbagliato alcune scelte, ma la ricerca del fraseggio c’è stata e siamo riusciti a sbloccarla con un tiro da fuori area, cosa che non avevamo mai provato prima».

L’allenatore nerazzurro ha poi parlato della gestione dei ritmi e della mentalità dei suoi giocatori: «Abbiamo avuto pazienza, capito che le energie vanno gestite per avere la lucidità necessaria e leggere cosa fa l’avversario. Quando è venuta fuori la seconda partita, abbiamo trovato più spazi e tutto è diventato più semplice».

Chivu ha dedicato parole di elogio anche ai singoli, in particolare a Sucic e Bisseck, due giovani che stanno crescendo sotto la sua guida: «Sucic può fare la mezzala sinistra o l’esterno. Quando arriva in area ha una lucidità straordinaria, oggi ha mostrato di cosa è capace e siamo contenti per lui. Bisseck ha fatto una grande partita, avevo già pensato a lui come centrale anche durante l’esperienza in Belgio: contro un avversario di livello ha passato il test e può mettermi in difficoltà nelle rotazioni».

Il tecnico ha poi spiegato la sua filosofia nel gestire i giovani talenti: «È giusto farli giocare, ma serve attenzione su come e con chi li inserisci. Abbiamo tanta qualità ed esperienza che aiuta i più giovani a crescere, sia in partita che durante la settimana».

Infine, Chivu ha parlato di Bisseck e del lavoro difensivo della squadra: «Gli ho consigliato di non giocare troppo sull’anticipo quando la palla è scoperta. Devono capire cosa possono concedere e cosa no. Serve coraggio per tenere la linea alta e difendere con ordine. Non ero veloce come lui da giocatore, ma posso dargli consigli utili per crescere».

Una vittoria che conferma la mano di Chivu, capace di unire disciplina, equilibrio tattico e fiducia nei giovani, tracciando un percorso di crescita solido per la sua Inter.

