Chivu sull'Inter: «Serve equilibrio per poter vincere. Voglio credere che questa squadra possa...» - Calcio News 24

Chivu: «All’Inter serve equilibrio, sappiamo restare in piedi anche nelle tempeste»

Alla vigilia di Inter–Kairat Almaty, sfida valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa insieme a Carlos Augusto. L’allenatore dell’Inter ha affrontato numerosi temi, dal momento della squadra alla gestione del gruppo, sottolineando la filosofia di lavoro che sta cercando di trasmettere.

Riguardo ai commenti sull’avvio di stagione e sulle presunte gare facili, Chivu ha risposto con decisione: «Non sto ad ascoltare cosa dicono gli altri. Vincere in Champions non è mai semplice, e chi pensa che le nostre vittorie siano scontate non conosce il valore di questa competizione. Affrontiamo una squadra che ha eliminato Slovan e Celtic, e il rispetto per l’avversario viene prima di tutto».

Sulla crescita della squadra, il tecnico dell’Inter ha spiegato: «Possiamo sempre migliorare. Dobbiamo accettare che nel calcio, come nella vita, ci saranno tempeste, ma l’importante è saper restare in piedi. Stiamo diventando un gruppo maturo, consapevole delle difficoltà e pronto a reagire».

Parlando delle scelte offensive, Chivu ha chiarito la sua linea: «Ho tutti gli attaccanti a disposizione, e per me sono tutti titolari. Non penso mai alla partita successiva, ma solo al presente. È fondamentale che chi entra dalla panchina dia energia, come accaduto a Verona. Preferisco vincere 4-3 piuttosto che 1-0, perché conta lo spirito e la mentalità offensiva».

Sul tema difensivo e sulla gestione di Acerbi e De Vrij, l’allenatore rumeno ha precisato: «La teoria non esiste, conta solo il campo. Tutti i difensori dell’Inter sono bravi e pronti a interpretare diversi ruoli. Anche Carlos Augusto può adattarsi, ma serve equilibrio e rispetto per ogni scelta tecnica».

Infine, Chivu ha mostrato la sua sensibilità parlando del gruppo e della crescita personale dei giocatori: «La prima regola è saper perdere. Solo chi accetta la sconfitta può imparare a vincere. I miei ragazzi rispettano il simbolo che portano sul petto, non il nome sulla schiena. Devono mettere da parte l’ego e ricordare perché amano questo sport».

Con la sua visione lucida e umana, Chivu sta cercando di costruire un’Inter forte, unita e capace di affrontare ogni tempesta con coraggio e serenità.

