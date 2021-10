Ciaschini: «In un caso la Juve potrà rientrare nella lotta scudetto»

Giorgio Ciaschini è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24: le sue dichiarazioni sulla corsa scudetto

Giorgio Ciaschini, storico vice di Carlo Ancelotti, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Da Ancelotti e le due stagioni vissute alla Juventus all’esperienza al Chelsea, fino a Del Piero e Zidane ed alla Juve di Massimiliano Allegri: ecco le sue dichiarazioni.

La Juventus è a -13 dalla vetta della classifica di Serie A: i bianconeri sono già fuori dalla corsa scudetto?

«In un campionato livellato come questo dire che una squadra come la Juventus sia fuori dalla corsa scudetto credo che sia impossibile. È vero che davanti ci sono delle squadre attrezzate come Milan, Napoli, la stessa Inter, però è anche vero che la Juventus se riesce a prendere il ritmo che le compete potrebbe anche rimettersi in corsa per lo scudetto».