Guai in vista per Arturo Vidal e Gary Medel: entrambi hanno violato bolla anti Covid e hanno fatto entrare un barbiere nel ritiro della Roja

Non c’è pace per il Cile di Lasarte. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo Arturo Vidal e Gary Medel avrebbero violato la ‘bolla’ anti Covid, accogliendo un barbiere all’interno del ritiro della Roja. L’accadimento è stato immortalato via social come testimoniato da una diretta Instagram nella quale si vede il barbiere intento a tagliare i capelli al centrocampista nerazzurro.

Il comunicato della Federcalcio cilena: «La Federcalcio cilena e lo staff tecnico della Nazionale Cilena riconoscono la violazione della bolla sanitaria della delegazione che partecipa alla Coppa America, con l’ingresso non autorizzato di un parrucchiere che, pur avendo un test PCR negativo, non dovrebbe entrare in contatto con i giocatori. Le persone coinvolte saranno sanzionate finanziariamente. Ci scusiamo per questa situazione e informiamo che tutti i membri della delegazione hanno fatto un test PCR risultato negativo questo sabato 20 giugno».