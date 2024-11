Cipro-Lituania: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’AEK Arena andrà in scena la sfida tra Cipro-Lituania: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’AEK Arena di Larnaca si giocherà la sfida di Nations League tra Cipro-Lituania. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Cipro (3-4-3): Mall; Karo, Andreou, Laifis; Antoniou, Charalampous, Artymatas, Ioannou; Kastanos, Pittas, Sotiriou. Ct: Avgousti.

Lituania (3-5-2): Gertmonas; Lekiatas, Girdvainis, Tutyskinas; Sirvys, Slivka, Vorobjovas, Gineitis, Lasickas; Golubickas, G. Paulauskas. Ct: Jankauskas.

Orario e dove vederla in tv

Cipro-Lituania si gioca alle ore 18:00 di venerdì 15 novembre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.