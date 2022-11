Clamoroso, dalla Francia: Benzema potrebbe giocare il Mondiale

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid e ora al Mondiale con la Francia, potrebbe recuperare per la fase finale del torneo

Karim Benzema, dopo l’infortunio rimediato in ritiro con la Francia prima dell’inizio dei Mondiali, potrebbe tornare clamorosamente in campo per la fase finale del torneo.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, infatti, l’attaccante è ancora nella lista della selezione francese e già questa settimana il Pallone d’Oro potrebbe tornare ad allenarsi con i suoi compagni.