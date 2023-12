Clamoroso Eto’o, denunciato dalla figlia: il motivo

La denuncia della figlia di Samuel Eto’o, ex attaccante camerunense dell’Inter. Tutti i dettagli sulla vicenda

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Annie, studentessa universitaria 21enne residente a Milano e figlia naturale di Samuel Eto’o, ha denunciato ufficialmente l’ex attaccante dell’Inter. alla Procura milanese. L’accusa è per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento.

DENUNCIA – «Eto’o si sarebbe sempre sottratto agli obblighi genitoriali. La figlia, non economicamente indipendente e studentessa fuori sede, è mantenuta dalla madre, la quale con difficoltà riesce a garantirle una vita dignitosa. Figlia con cui Eto’o non ha mai voluto avere rapporti, determinando dunque una fragile situazione psicologica, essendole mancata la figura paterna, nonché la sua condizione di difficoltà economica. Nonostante questo l’urlo di dolore della figlia, non ha sortito effetto».