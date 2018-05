Classifica Inter, alla 36ª giornata sono i ragazzi di Luciano Spalletti e mettere a segno una statistica importante: sono la squadra migliorata di più rispetto all’anno scorso

Bisogna ancora aspettare due giornate per poter emettere una vera e propria sentenza, ma per ora l’Inter è la squadra che è migliorata di più in Serie A rispetto alla stagione 2016-17. Nel 2017-18 l’Inter ha ottenuto tredici punti in più rispetto allo stesso turno, ma un anno fa, come riporta OPTA. Adesso i ragazzi di Luciano Spalletti sono a sessantanove punti dopo trentasei domeniche, l’anno passato erano a cinquantasei lunghezze in questo punto della stagione. La musica è cambiata, non a caso le ultime due giornate vedono l’Inter protagonista della corsa per un posto nella prossima Champions League.

Con Spalletti è cambiato tutto e il miglioramento è evidente, nessuno in Serie A si distacca così tanto dal punteggio dell’anno passato, neppure il Napoli e la Juventus che stanno mietendo molti successi. Di questi tempi, l’Inter di de Boer-Pioli-Vecchi si stava rassegnando a non giocare nelle coppe europee nel 2017-18, adesso invece Spalletti spera in un ritorno nell’Europa dalla porta principale. Se ce la farà lo diranno le ultime due sfide con Sassuolo e Lazio, per migliorare ancora il rendimento dei suoi.