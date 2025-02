Club Brugge Atalanta, Hayane sicuro: «Servirà l’ambizione per battere la Dea. Noi omani ci comporteremo così»

Club Brugge Atalanta, le parole del tecnico dei nerazzurri Nicky Hayen su quella che sarà la sfida contro gli altri nerazzurri (quelli bergamaschi)

Il tecnico del Club Brugge Nicky Hayen ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta.

LE PAROLE – «Qualcuno forse sì, qualcun altro no. Noi restiamo molto ambiziosi e l’idea è sempre quella di raggiungere il turno successivo della Champions League. Vogliamo continuare il nostro percorso fin qui positivo e eguagliare i successi del passato. Tutto è possibile. L’Atalanta è una squadra molto disciplinata, con tantissime qualità. Segnano tanto, hanno tecnica. E’ una squadra davvero forte. Magari non è sempre appariscente, ma è davvero solidissima. Per noi ci sono delle opportunità… Anche se ovviamente loro sono più avanti di noi nei pronostici. Leggo in giro che avremmo solo il 25% di possibilità di vittoria… Ok, mi va bene essere visto come sfavorito. Loro sono forti nella pressione uno contro uno, cosa che rende difficile per noi trovare delle contromosse. Ma abbiamo le qualità giuste in alcuni giocatori per annullare i loro ed è proprio lì che si creeranno le opportunità. Da un lato penso che potremo incontrare difficoltà a segnare, ma dall’altro abbiamo spesso mantenuto la porta inviolata ultimamente. Dico che non sarà semplice segnare perché siamo in Champions League e in questa competizione giochi sempre contro i più forti».