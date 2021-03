Colley nel mirino della Premier League: la posizione della Sampdoria

Omar Colley sta vivendo la sua miglior stagione con la maglia della Sampdoria: le ottime prestazioni del difensore non sono passate inosservate tra i club europei

Dopo due stagioni tra alti e bassi, Omar Colley sembra aver finalmente trovato il giusto equilibrio. Prestazioni da vero leader con la maglia blucerchiata che hanno fatto lievitare il prezzo del suo cartellino a ben 15 milioni di euro e che non sono passate inosservate a diversi club europei.

In estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per assicurarsi il giocatore gambiano arrivato a titolo definitivo all’ombra della Lanterna nell’estate del 2018, con il patron Massimo Ferrero che ha versato nelle casse del Genk una cifra pari a 8 milioni: l’ennesima plusvalenza che potrebbe andare in porto qualora le offerte, soprattutto della squadre inglesi, dovessero convincere il classe ’92. La società sa bene, però, che uno come lui andrebbe sostituito con un altro profilo d’esperienza, meglio se internazionale e, considerati i prezzi attuali del mercato e il momento di crisi dovuto alla pandemia, potrebbe non essere così semplice.