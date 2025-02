Collina sui calci di rigore: «Mettere una soglia? Non so, però bisognerebbe applicare quella cosa»

In merito alla tecnologia VAR e sui calci di rigore, il presidente della commissione arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione

In merito alla tecnologia VAR e sui calci di rigore, il presidente della commissione arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a La Repubblica.

LE PAROLE – «A 40 metri dalla porta forse due centimetri non sono determinanti ma in area di rigore lo diventano Mettere una soglia? A volte le soluzioni risolvono il problema, a volte ne creano di peggiori. Oggi grazie alla tecnologia abbiamo una certezza quasi assoluta. ci sia un gap eccessivo tra attaccante e portiere: già si segna il 75% di penalty assegnati, in più c’è anche la possibilità di giocare dopo la respinta. I portieri dovrebbero lamentarsi. i rigori che solitamente si calciano dopo i supplementari: non c’è respinta, o fai gol o si riparte da calcio di rinvio. Questo eviterebbe anche tutti i teatrini che ne conseguono» .