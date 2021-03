Colombia, il ministro della Salute: «Non faremo entrare il Brasile»

Il ministro della Salute della Colombia, Fernando Ruiz Gomez, ha parlato in vista della gara per le eliminatorie del Mondiale del 26 marzo

«Oggi sarebbe molto difficile permettere l’atterraggio di un qualsiasi volo proveniente dal Brasile, ripeto qualsiasi volo. Non saprei come giustificarlo vista la situazione attuale e le varianti, e non possiamo fare eccezioni: la pandemia non lo permette».