Colorado Rapids-Sporting KC: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Goods Park va in scena la sfida di MLS Colorado Rapids-Sporting KC: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Goods Park di Colorado si giocherà la gara valevole per la 21° giornata di MLS tra Colorado Rapids-Sporting KC, due squadre che puntano a consolidare la loro posizione in classifica e a proseguire il loro percorso verso i playoff. La partita si preannuncia molto combattuta, con entrambe le squadre che hanno mostrato un buon livello di gioco nelle ultime uscite e cercheranno di portare a casa punti importanti. I Rapids, con la loro solida difesa e la capacità di ripartire in contropiede, affronteranno un Sporting KC che si basa su un gioco offensivo rapido e creativo, con la speranza di sorprendere gli avversari sul proprio campo.

Le probabili formazioni

Colorado Rapids: Hansen; Cannon, Maxso, Murphy, Vines; Ku-DiPietro, Larraz, Attention, Mihailovic; Rafael, Yapi.

Sporting KC: Pulskamp; Shelton, Miller, Fernandez, Ndenbe; Thommy, Bartlett, Garcia; Suleymanov, Munoz, Salloi.

Le probabili formazioni vedono Colorado Rapids schierati con Hansen in porta; in difesa Cannon, Maxso, Murphy e Vines; a centrocampo Ku-DiPietro, Larraz, Attention e Mihailovic; mentre in attacco Rafael e Yapi cercheranno di mettere in difficoltà la retroguardia ospite. Lo Sporting KC risponde con Pulskamp tra i pali; Shelton, Miller, Fernandez e Ndenbe in difesa; centrocampo composto da Thommy, Bartlett e Garcia; infine in attacco Suleymanov, Munoz e Salloi.

Orario e dove vederla in tv

Colorado Rapids-Sporting KC si giocherà alle ore 03:30 di sabato 5 luglio per la ventunesima giornata della Major League Soccer. La partita sarà trasmessa in esclusiva su APPLE TV. Per chi preferisce seguire la partita in streaming, APPLE permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o tramite l’app scaricabile su PC, tablet e smartphone, garantendo così un’ampia possibilità di accesso a tutti gli appassionati del calcio americano.