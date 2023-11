Colpani, l’ultimo trequartista che può diventare l’arma segreta di Spalletti

Tutto su Andrea Colpani, centrocampista di proprietà del Monza, dopo la prima convocazione in Nazionale. I dettagli

Il Monza in queste due stagioni sta stupendo la Serie A con un calcio moderno e a tratti divertente e si sta dimostrando in grado di poter puntare alle posizioni europee. Nel club brianzolo sono tantissimi giocatori in grado di suscitare non solo simpatia ma anche ammirazione da parte di tifosi, colleghi e addetti ai lavori. Uno di questo è certamente Andrea Colpani, talento silenzioso ma molto forte che sta prendendosi il suo spazio in Serie A con giocate d'altri tempi.

Colpani, l’oro del Monza



Classe 1999, nipote dell’ex calciatore Paolo Bravo, Colpani è originario di Brescia ed è uno dei tantissimi talenti usciti fuori dal settore giovanile dell’Atalanta, nel quale ha militato dal 2007 al 2019 quasi ininterrottamente (con una breve parentesi in prestito alla Feralpi Salò nella stagione 2014/2015). Dopo l’esordio tra i professionisti con il Trapani è proprio il Monza, già dal 2020, a dargli fiducia. Dopo le stagioni incoraggianti in Serie B e una buona stagione d’ambientamento in Serie A, il talento di Colpani sembra essere definitivamente esploso. In quest’annata, per adesso, sono 5 gol in 10 partite di campionato, praticamente la media di un gol ogni 2 partite. Dopo l’infortunio di Caprari le responsabilità per Colpani sono aumentate ma il ragazzo si è fatto trovare pronto e sembra ormai pronto a fare un passo in avanti anche più lungo.

Per adesso, con la maglia dei brianzoli sono arrivate 105 presenze e 15 reti complessive. Inoltre, proprio grazie al Monza Colpani ha conquistato la Nazionale Under 21 (3 presenze e una rete, finora). Le caratteristiche di Colpani colpiscono soprattutto perché sembra davvero un giocatore di un’altra epoca calcistica. Il suo fisico longilineo e in parte felpato ma anche sgusciante lo rendono un calciatore imprevedibile, così come la sua balistica e la capacità di spostarsi bene tra le linee di centrocampo e attacco. Utilizzato come seconda punta ma anche come esterno o centrale a centrocampo, Colpani sembra avere delle caratteristiche da trequartista puro che ormai mancano al calcio italiano da tempo. Sa segnare ma anche rifinire e per via delle sue qualità tecnico-fisiche è stato anche accostato all’argentino Javier Pastore, tra gli altri.

La chance della Nazionale maggiore



Per Colpani manca soltanto lo step della Nazionale maggiore, che ovviamente non tarderà ad arrivare. Spalletti lo ha già adocchiato da tempo e le prestazioni del giovane non possono passare inosservate. Soprattutto per dare una variabilità di modulo e magari passare, in certi casi, al 4-2-3-1, un giocatore come Colpani potrebbe risultare utilissimo. La sua fantasia poi è quanto di più necessario per una Nazionale come l’Italia, che deve ancora ritrovare una certa cifra tecnica nelle sue prestazioni.

Al di là delle aspettative già presenti nei confronti di questo talento, l’impressione è che si possa essere di fronte a un calciatore in grado di raggiungere un livello calcistico elevato. La speranza, invece, è che non ci si sbagli.