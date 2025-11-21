Come arrivare allo Stadio Artemio Franchi di Firenze - Calcio News 24

Lo Stadio Artemio Franchi si trova nel quartiere Campo di Marte a Firenze, facilmente raggiungibile in auto, treno, bus e tram: dove si trova e come raggiungerlo

Raggiungere il Stadio Artemio Franchi in occasione di una partita può diventare complicato se non si conoscono bene la zona, i percorsi migliori e i collegamenti con i mezzi pubblici. Che tu sia un tifoso della Fiorentina diretto nei settori di casa o un tifoso ospite in trasferta a Firenze, questa guida ti fornisce tutte le informazioni essenziali per arrivare allo stadio senza imprevisti. Indicazioni stradali, trasporti cittadini, parcheggi e percorsi dedicati: tutto quello che serve per raggiungere il Franchi nel modo più semplice ed efficace.

Arrivo in auto: indicazioni per zona di provenienza

Da nord-est Italia (Veneto, Emilia-Romagna)

Percorrere l’autostrada A1 o A13/A14 fino a Firenze.

Uscita consigliata: Firenze Sud .

. Seguire: Viale Giovanni Agnelli → Viadotto Marco Polo/Varlungo → Viale De Nicola → Lungarno Aldo Moro → Campo di Marte.

Arrivare con anticipo per trovare parcheggio.

Da nord-ovest Italia (Piemonte, Liguria)

Utilizzare A4/A26/A1 oppure A12 verso Firenze.

Seguire la segnaletica per Firenze e poi per lo Stadio Artemio Franchi.

Dal centro Italia (Roma)

Autostrada A1 direzione nord.

Uscita Firenze Sud e poi stesso percorso verso Campo di Marte.

e poi stesso percorso verso Campo di Marte. Possibile traffico nelle ore pre-partita.

Dal sud Italia

Percorrere l’A1 verso nord fino a Firenze.

Uscita Firenze Sud e seguire le indicazioni per lo stadio.

Arrivo con trasporto pubblico se sei già a Firenze

Treno

La stazione più vicina è Firenze Campo di Marte. Dista circa 10–15 minuti a piedi dallo stadio.

Bus e tram

Le linee urbane come 11, 17 e 20 fermano nei pressi del quartiere Campo di Marte. Verificare orari e direzioni in base alla zona di partenza.

Taxi

Dalle principali zone della città (inclusa Santa Maria Novella) il taxi è una soluzione diretta e rapida.

Parcheggi urbani

Chi arriva in auto in città può lasciare il veicolo in aree parcheggio esterne al quartiere e proseguire con bus/tram verso lo stadio.

Accesso per tifosi di casa e tifosi ospiti

Tifosi della Fiorentina: seguire le indicazioni del club per settori, varchi d’ingresso e parcheggi riservati.

Tifosi ospiti: il settore ospiti è generalmente indicato come Curva Ospiti / CE1 o equivalente. È necessario acquistare il biglietto dedicato e utilizzare i varchi specifici.

Informazioni utili sullo Stadio Artemio Franchi

Perché lo stadio si chiama “Artemio Franchi”?

Il nome è un omaggio ad Artemio Franchi, dirigente sportivo fiorentino, presidente FIGC e figura centrale del calcio italiano.

Perché l’Artemio Franchi è a forma di “D”?

La forma deriva dal progetto originale di Pier Luigi Nervi, influenzato dalla presenza della pista di atletica e dai vincoli urbanistici dell’area.

GUARDA LA MAPPA DELLO STADIO ARTEMIO FRANCHI DI FIRENZE

Quanti posti ha lo stadio Artemio Franchi?

La capienza attuale è di circa 24.786 posti.

Quando è stato costruito lo stadio Franchi?

Lo stadio è stato inaugurato nel 1931-1932 come Stadio Comunale.

Cosa serve per entrare allo stadio?

Biglietto valido per il settore assegnato.

Documento d’identità.

Rispetto del regolamento sugli oggetti ammessi/non ammessi.

Dove comprare i biglietti per la Fiorentina?

Portale ufficiale ACF Fiorentina – sezione biglietteria.

Punti vendita autorizzati.

Per tifosi ospiti: prevendita dedicata del club ospite o della Fiorentina.

