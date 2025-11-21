Come arrivare allo Stadio Artemio Franchi di Firenze - Calcio News 24

Fiorentina News
Come arrivare allo Stadio Artemio Franchi di Firenze: guida completa per tifosi di casa e in trasferta
Lo Stadio Artemio Franchi si trova nel quartiere Campo di Marte a Firenze, facilmente raggiungibile in auto, treno, bus e tram: dove si trova e come raggiungerlo
Raggiungere il Stadio Artemio Franchi in occasione di una partita può diventare complicato se non si conoscono bene la zona, i percorsi migliori e i collegamenti con i mezzi pubblici. Che tu sia un tifoso della Fiorentina diretto nei settori di casa o un tifoso ospite in trasferta a Firenze, questa guida ti fornisce tutte le informazioni essenziali per arrivare allo stadio senza imprevisti. Indicazioni stradali, trasporti cittadini, parcheggi e percorsi dedicati: tutto quello che serve per raggiungere il Franchi nel modo più semplice ed efficace.
Indice dei contenuti
Arrivo in auto: indicazioni per zona di provenienza
Da nord-est Italia (Veneto, Emilia-Romagna)
- Percorrere l’autostrada A1 o A13/A14 fino a Firenze.
- Uscita consigliata: Firenze Sud.
- Seguire: Viale Giovanni Agnelli → Viadotto Marco Polo/Varlungo → Viale De Nicola → Lungarno Aldo Moro → Campo di Marte.
- Arrivare con anticipo per trovare parcheggio.
Da nord-ovest Italia (Piemonte, Liguria)
- Utilizzare A4/A26/A1 oppure A12 verso Firenze.
- Seguire la segnaletica per Firenze e poi per lo Stadio Artemio Franchi.
Dal centro Italia (Roma)
- Autostrada A1 direzione nord.
- Uscita Firenze Sud e poi stesso percorso verso Campo di Marte.
- Possibile traffico nelle ore pre-partita.
Dal sud Italia
- Percorrere l’A1 verso nord fino a Firenze.
- Uscita Firenze Sud e seguire le indicazioni per lo stadio.
Arrivo con trasporto pubblico se sei già a Firenze
Treno
La stazione più vicina è Firenze Campo di Marte. Dista circa 10–15 minuti a piedi dallo stadio.
Bus e tram
Le linee urbane come 11, 17 e 20 fermano nei pressi del quartiere Campo di Marte. Verificare orari e direzioni in base alla zona di partenza.
Taxi
Dalle principali zone della città (inclusa Santa Maria Novella) il taxi è una soluzione diretta e rapida.
Parcheggi urbani
Chi arriva in auto in città può lasciare il veicolo in aree parcheggio esterne al quartiere e proseguire con bus/tram verso lo stadio.
Accesso per tifosi di casa e tifosi ospiti
Tifosi della Fiorentina: seguire le indicazioni del club per settori, varchi d’ingresso e parcheggi riservati.
Tifosi ospiti: il settore ospiti è generalmente indicato come Curva Ospiti / CE1 o equivalente. È necessario acquistare il biglietto dedicato e utilizzare i varchi specifici.
Informazioni utili sullo Stadio Artemio Franchi
Perché lo stadio si chiama “Artemio Franchi”?
Il nome è un omaggio ad Artemio Franchi, dirigente sportivo fiorentino, presidente FIGC e figura centrale del calcio italiano.
Perché l’Artemio Franchi è a forma di “D”?
La forma deriva dal progetto originale di Pier Luigi Nervi, influenzato dalla presenza della pista di atletica e dai vincoli urbanistici dell’area.
GUARDA LA MAPPA DELLO STADIO ARTEMIO FRANCHI DI FIRENZE
Quanti posti ha lo stadio Artemio Franchi?
La capienza attuale è di circa 24.786 posti.
Quando è stato costruito lo stadio Franchi?
Lo stadio è stato inaugurato nel 1931-1932 come Stadio Comunale.
Cosa serve per entrare allo stadio?
- Biglietto valido per il settore assegnato.
- Documento d’identità.
- Rispetto del regolamento sugli oggetti ammessi/non ammessi.
Dove comprare i biglietti per la Fiorentina?
- Portale ufficiale ACF Fiorentina – sezione biglietteria.
- Punti vendita autorizzati.
- Per tifosi ospiti: prevendita dedicata del club ospite o della Fiorentina.
