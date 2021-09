Rocco Commisso lancia la sfida al Napoli capolista in Serie A: ecco le dichiarazioni del presidente della Fiorentina

Rocco Commisso parla del Viola Park e della sfida contro il Napoli. Le dichiarazioni ai canali del club.

«I ragazzi sono contenti del Viola Park ma ora bisogna pensare al Napoli. Il Napoli è fortissimo, voglio bene ai napoletani ma ogni tanto bisogna perdere come è già successo a noi. Vediamo se i ragazzi ce la faranno, sarà l’ultima partita per me prima di tornare in America».