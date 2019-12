Commisso: «Fischiate me, non i ragazzi. La Fiorentina è il mio lavoro e io la proteggerò»

A fine partita ha parlato anche Rocco Commisso in zona mista sulla brutta sconfitta subita dalla sua Fiorentina

Dopo la sconfitta rimediata dalla Fiorentina al Franchi contro il Lecce, Rocco Commisso ha fatto il punto della situazione in casa viola. Le parole del numero uno del club riportate da Fiorentinanews.com

MATCH – «Lasciamo stare le scorse partite, la squadra oggi mi è piaciuta. Pensiamo a martedì che c’è un’altra partita, e poi un altra ancora.

MONTELLA – «Devo guardare ogni partita e come si arriva al risultato, non è giusto fischiare i ragazzi, devono fischiare me. La classifica è brutta, ma questa è la vita.

RITIRO – «In Italia si fa in un modo, ma io faccio in un altro: non possiamo essere sempre in alto, proteggo la squadra anche quando è in basso in classifica. Questo è il mio lavoro e la proteggerò».

MERCATO – «Rinforzi a gennaio? Può darsi. Ho parlato con tutti, giocatori, Montella, Pradè e Barone… Ho detto che avevo bisogno di tempo, ma una situazione così non me l’aspettavo. Guardiamo che succede»