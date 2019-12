COMMISSO: «Montella? Vediamo giorno per giorno» – VIDEO

Rocco Commisso ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata dalla sua Fiorentina contro il Toro all’Olimpico

(-Dal nostro inviato) Rocco Commisso ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata dalla sua Fiorentina contro il Toro. Queste le parole del numero uno viola.

«Fiducia massima nell’allenatore è troppo da dire. Vediamo giorno dopo giorno cosa succede. Un aiuto alla squadra dal mercato. Non dobbiamo andare in Champions, neanche in Europa, ma dobbiamo fare indubbiamente meglio rispetto all’anno scorso»