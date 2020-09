Commisso: «Senza ricavi impossibile competere con le grandi. Sullo stadio…»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato al Corriere della Sera del club viola e del nuovo stadio. Le sue parole

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato al Corriere della Sera del futuro del club viola e della costruzione del nuovo stadio. Le sue parole.

RICAVI – «Alla Fiorentina mancano i ricavi per competere con le big. L’Inter negli ultimi 20 minuti ha mandato in campo cinque giocatori che messi insieme hanno quasi 25 milioni di ingaggi annui. Netti. Più di quello che costa tutta la squadra della Fiorentina. Abbiamo commissionato alla Deloitte uno studio sull’impatto economico di un nuovo stadio a Firenze. Alla voce “ricavi” l’Inter è seconda con 376 milioni di euro, la Fiorentina nona con 94. E di quei 94 milioni, 25 arrivano dalla sponsorizzazione di mediacom, che è la mia azienda. In pratica, senza sponsor, ricaviamo 69 milioni di euro. Difficile competere con le grandi».

NUOVO STADIO – «Con il nuovo stadio si possono aumentare i ricavi. Distruggere il Franchi? Magari non è la parola giusta ma il concetto è quello. Non parlo benissimo l’italiano, ma quando ho detto distruggere è stato interpretato come se volessi distruggere la storia. Io parlavo di un edificio».

VALORE STORICO – «Wembley è stato distrutto, lo Yankee Stadium è stato di- strutto. E ora sono ancora lì, più belli di prima. Però se di- struggere è un termine troppo forte, allora potrei usare demolire. Anzi, meglio: rifare. Ecco, rifarò il Franchi. Se andrà così? Se devo essere sincero non lo so. Al momento esistono tre possibilità: il 33 per cento di rifare il Franchi a Campo di Marte, il 33 per cento di costruire un nuovo stadio a Campi Bisenzio. E il 33 che non si faccia nulla».

INVESTIMENTO – «In totale, stadio compreso, il mio sarebbe un investimento da 550 milioni di euro. E vuol sapere una cosa? Per trovare qualcuno che abbia fatto a Firenze investi- menti del genere bisogna tornare ai tempi dei Medici. Voglio lasciare qualcosa di bello alla città».

OPPOSIZIONE DELLE BELLE ARTI – «E io dico: ma secondo voi io voglio realizzare qualcosa di brutto? Io, la mia famiglia, vogliamo lasciare un bel ricordo. Le persone che vedranno lo stadio dovranno dire: quello l’ha fatto Rocco. E di sicuro non voglio lasciare qualcosa di brutto».

NUOVO CENTRO SPORTIVO – «Che mi costerà come un ministadio. Più della metà dello Juventus Stadium. E non ci farò business. Lo sa che la Fiorentina non ha mai avuto una sede di proprietà?».

FIORENTINA COMPETITIVA – «I tifosi non hanno pazienza? Che cosa ha vinto negli ultimi tempi la Fiorentina? I Della Valle, per fare un esempio, hanno lasciato senza neppure un trofeo».

ATALANTA – «Percassi ha preso l’Atalanta in B, poi la squadra è rima- sta per quattro anni nella par- te destra della classifica. Solo quando è arrivato Gasperini è decollata. È servito tempo».