Il Como parte forte sul mercato: ufficiale l’arrivo di Martin Baturina

Il Como ha ufficializzato l’arrivo del talento croato Martin Baturina, che diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore lariano dal 1° luglio 2025. Il centrocampista, classe 2003, ha firmato un contratto fino al 2030, segnando un colpo ambizioso per il progetto guidato da Cesc Fàbregas. Cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Zagabria, Baturina vanta già una carriera di tutto rispetto: 165 presenze, 22 gol, quattro campionati croati, due Coppe nazionali e due Supercoppe. Ha inoltre maturato 38 apparizioni in competizioni UEFA, con prestazioni notevoli contro avversari come Milan e Monaco, a conferma del suo spessore internazionale.

Como 1907 is delighted to announce the arrival of Croatian international Martin Baturina, who will officially become a Lariani player on 1 July 2025. The midfielder has signed a contract that will keep him at the club until 2030.

