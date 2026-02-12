Como, Butez ai Mondiali con la Francia? La risposta di Deschamps apre uno spiraglio: le parole del ct della nazionale transalpina

La Francia si avvicina ai Mondiali del 2026 con una sola granitica certezza tra i pali: Mike Maignan. L’estremo difensore del Milan, protagonista di stagioni ad altissimo livello in Serie A, è il titolare indiscusso della porta dei Bleus. Tuttavia, alle sue spalle si è aperto un vero e proprio rebus tecnico che sta togliendo il sonno a Didier Deschamps. In vista della rassegna iridata che si terrà in Canada, Stati Uniti e Messico, il Commissario Tecnico deve ridisegnare le gerarchie dei vice, poiché gli equilibri sono drasticamente cambiati nelle ultime settimane.

Il caso più spinoso riguarda Lucas Chevalier. Il giovane talento del Paris Saint-Germain, fino a poco tempo fa considerato il naturale erede e vice di Maignan, ha perso la titolarità all’ombra della Tour Eiffel. Il portiere francese è stato infatti scavalcato nelle gerarchie di club dal collega russo Matvej Safonov, una situazione che mette a serio rischio la sua convocazione per il volo oltreoceano. Lo stesso Deschamps, parlando con il quotidiano L’Equipe a margine dei sorteggi di Nations League, ha sottolineato come il calcio sia mutevole: se a ottobre Chevalier sembrava insidiare Maignan, oggi la mancanza di minutaggio rappresenta un problema che richiederà riflessioni approfondite entro marzo.

Questa incertezza apre le porte a scenari inediti e a nuovi candidati. Il CT dei transalpini ha confermato di monitorare con grande attenzione due profili in ascesa. Il primo gioca in Italia ed è Jean Butez: il guardiano del Como si sta imponendo come una delle rivelazioni del campionato, forte di ben 12 clean sheet che ne certificano l’affidabilità. L’altra opzione porta al Lens, dove si sta mettendo in luce Robin Risser. Deschamps ha fatto capire che, sebbene l’esperienza internazionale conti molto in un ruolo così specifico, la continuità di rendimento potrebbe premiare questi nuovi volti a discapito di chi siede in panchina.