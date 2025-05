Como Cagliari 3-1, Nicola in conferenza stampa: «Il Cagliari ha fatto bene contro una squadra competitiva. Sul mio futuro dico che…»

Como Cagliari 3-1, le dichiarazioni del tecnico del Cagliari Davide Nicola in conferenza stampa

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ha commentato in conferenza stampa il post gara contro il Como perso per 3-1 in questa 36a giornata di Serie A. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni riprese da Tuttomercatoweb:

DIFFICOLTA’– «Non era facile, una difesa con Palomino e Adam mai provata quest’anno. Probabilmente dobbiamo cercare di diventare più cinici. Prima del 3-1 potevamo trovare il pareggio. La squadra ha fatto bene obiettivamente contro una squadra altamente competitiva che non prendeva gol da 500 minuti. Noi stiamo dando tutto, alcune dinamiche sono difetti che ci portiamo dall’inizio. Fatichiamo a migliorarli, dobbiamo concentrarci sui pregi e la squadra ha fatto quello che poteva fare. Prepariamoci alla prossima».

FUTURO – «Per me conta solo l’obiettivo della squadra. Ci metto l’anima, come tutti i ragazzi e i tifosi che ci seguono. Un unico desiderio che fatichiamo per raggiungere. Il resto non conta».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DA CAGLIARINEWS24.COM