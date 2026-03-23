Como, con una coppia così la Champions non è solo un sogno! I record di Nico Paz e Douvikas trascinano la squadra di Fabregas

Il Como si gode la sua coppia d’oro e continua a sognare in grande. Nico Paz, trequartista argentino di talento cresciuto nel Real Madrid, e Anastasios Douvikas, centravanti greco con il fiuto del gol, stanno trascinando la squadra di Cesc Fabregas. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il club lariano è l’unico di questo campionato ad avere più di un giocatore già in doppia cifra: dieci reti per Paz, undici per Douvikas. Un dato che racconta molto bene la forza offensiva del Como e anche la complementarità di due attaccanti molto diversi tra loro. Paz è estro, fantasia, dribbling, letture raffinate e imbucate improvvise; Douvikas, invece, è concretezza pura, presenza in area, istinto e capacità di trasformare in gol palloni anche sporchi. Insieme formano una coppia che sta spingendo i biancoblù oltre ogni aspettativa.

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Il Sinigaglia ritrova Nico e riscopre una coppia da record

La rete segnata contro il Pisa ha avuto un peso particolare anche dal punto di vista simbolico. Douvikas ha confermato la sua efficacia al Sinigaglia, dove ha realizzato la maggior parte delle sue marcature, mentre per Nico Paz il gol davanti al pubblico di casa aveva un sapore speciale, perché arrivava dopo un digiuno molto lungo. L’argentino, infatti, non segnava in casa dal 19 ottobre, nella sfida contro la Juventus. Un percorso curioso, il suo, fatto prima di gol soltanto interni e poi di una lunga serie di reti in trasferta, prima del ritorno al gol tra le mura amiche. Anche per questo il momento della coppia offensiva lariana assume un valore storico. Come ricorda sempre la rosea, il Como non aveva più due giocatori oltre quota dieci gol in un massimo campionato dai primi anni Cinquanta. Un segnale forte, che certifica la crescita di una squadra diventata sempre più credibile anche nella corsa alle prime posizioni della classifica.

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Il futuro di Paz resta aperto, ma il Como sogna di tenerlo ancora

Nel post partita, Nico Paz ha parlato del suo legame con il pubblico e del piacere di giocare in un ambiente che gli sta dando fiducia, spazio e continuità. Nessuna dichiarazione sul futuro, ma le sue parole sul divertimento e sulla qualità della squadra hanno rafforzato l’idea di un giocatore pienamente coinvolto nel progetto. Resta ovviamente il tema del Real Madrid, che mantiene il controllo sul suo percorso attraverso il diritto di recompra. Ma in mezzo c’è ancora una stagione da vivere e il Como, intanto, continua a sognare a occhi aperti. Con Paz e Douvikas così, la musica della Champions League non sembra più soltanto una suggestione romantica.