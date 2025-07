Il Como punta all'Europa, ma c'è un grosso problema con lo stadio: ecco la soluzione a sorpresa… Il club ha già siglato un accordo per giocare le sue partite casalinghe in un altro impianto - Calcio News 24

Como, si punta all’Europa e i lombardi hanno voglia di fare veramente le cose in grande. La situazione

Un’ambizione senza limiti, una programmazione che non lascia nulla al caso. Il Como di Cesc Fàbregas non si nasconde più e, dopo un mercato estivo da oltre 100 milioni di euro, punta dritto a un obiettivo che fino a pochi anni fa sembrava un’utopia: la qualificazione a una competizione europea (e dopo il 3-0 ieri ottenuto contro l’Ajax, seconda classificata in Eredivisie, nonché club storicamente dalla fortissima vocazione continentale, pensare in grande è anche gustificato).

Ma il club lariano, guidato dal presidente Mirwan Suwarso, non si sta limitando a costruire una squadra di alto livello in campo; sta già pianificando il futuro, risolvendo in anticipo uno degli ostacoli più grandi che si sarebbero potuti presentare sul suo cammino.

Il problema è noto: lo storico e affascinante Stadio Giuseppe Sinigaglia, pur essendo il cuore pulsante del tifo comasco, non risponde ai rigidi requisiti strutturali imposti dalla UEFA per ospitare le partite delle coppe europee. Un ostacolo che avrebbe potuto frenare le ambizioni del club, ma che la dirigenza ha aggirato con una mossa strategica e sorprendente. Secondo le ultime indiscrezioni, il Como avrebbe infatti raggiunto un accordo con l’Udinese per utilizzare il Bluenergy Stadium (lo Stadio Friuli) come impianto casalingo per le eventuali partite europee.

La scelta non è casuale. Lo stadio di Udine è uno dei più moderni e funzionali d’Italia, un impianto all’avanguardia che non a caso è stato scelto per ospitare la prossima Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Tottenham. Questo accordo preventivo è la dimostrazione più chiara della visione a lungo termine del presidente Suwarso. Mentre la squadra deve ancora conquistare sul campo il diritto di sognare l’Europa, la società ha già preparato il terreno, dimostrando una mentalità da grande club. Un segnale forte: il Como non sta solo sognando l’Europa, si sta preparando concretamente per giocarla.