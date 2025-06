Como, Fabregas sempre più verso l’Inter: c’è già il nome del sostituto

Le ultime sul possibile nuovo allenatore del Como dopo le voci sul passaggio di Cesc Fabregas all’Inter. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Provincia di Como, il Como potrebbe essere protagonista di uno scossone in panchina. Cesc Fabregas, attuale allenatore dei lariani, è infatti vicino a salutare per intraprendere una nuova avventura all’Inter, individuato come possibile erede di Simone Inzaghi. A breve è previsto un incontro decisivo con la proprietà.

In caso di separazione, il Como avrebbe già pronta l’alternativa: Francesco Farioli. L’ex tecnico del Nizza e dell’Ajax, noto per il suo calcio propositivo e moderno, rappresenterebbe una scelta in piena continuità con il progetto ambizioso del club.