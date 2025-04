Fabregas chiaro: «Derby importante per il Como! Sugli infortuni il punto è questo. Sul futuro dico che...»

Fabregas, allenatore del Como, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista della gara contro il Monza

PARTITA CONTRO IL MONZA – «La stiamo preparando bene, è un derby e lo vogliamo vincere. Dobbiamo dare il massimo. I nostri tifosi non ci saranno e vogliamo vincere anche per loro. Credo che si sentirà sicuramente la loro mancanza, è già successo. Questa settimana sono venuti comunque al campo di allenamento per dirci che ci saranno comunque con noi. Li ringrazio tanto»

INFORTUNI – «Sono tutti pronti, tranne Azon che è un po’ affaticato, Van der Brempt piano piano sta recuperando. Non lo vedevo ancora nello sprint, questa settimana invece ha fatto molto bene. Quanti più giocatori abbiamo, meglio è anche per la competitività. Ci sono tutti, tornano Nico Paz e Dele Alli dopo la squalifica»

PROGETTO COMO – «Noi siamo cresciuti, ma manca ancora. Io dico che siamo al 25%, ma prima di tutto c’è la salvezza da conquistare. Poi si deve far capire che devono crescere le aspettative e serve adattarsi alle varie squadre del campionato. Qui non è facile. Tutte fanno fatica con tutti. Noi a Monza, comunque, vogliamo e dobbiamo vincere»